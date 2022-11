Pokémon Scarlatto e Violetto: un trucco per arginare i problemi tecnici su Switch

Sfortunatamente, Pokémon Scarlatto e Violetto sono arrivati su Switch afflitti da gravi problemi tecnici, che stanno purtroppo influenzando negativamene il viaggio degli allenatori nella regione di Paldea. I giocatori hanno però trovato un metodo tanto semplice quanto efficace per mitigare la situazione.

Stando a quanto emerso in queste prime ore di gioco, sembra proprio che Pokémon Scarlatto e Violetto soffrano di importanti memory leak ogniqualvolta il giocatore entri in una città in entrambi i giochi. Molti sono riusciti a mettere una toppa al fastidioso problema semplicemente resettando il gioco in qualsiasi momento dopo essere entrati in una città. Tramite il riavvio dei due giochi, quindi, sembra sia possibile migliorare sensibilmente le prestazioni e la stabilità generale. Secondo le testimonianze di chi sta facendo fronte al problema, i cali di framerate alla fine si manifesteranno di nuovo con il passare del tempo, ma ripetere il processo di riavvio allevia temporaneamente la situazione.

Per effettuare il reset di Pokémon Scarlatto e Violetto dovrete semplicemente procedere per il reboot dell'applicazione, e al vostro rientro in-game dovreste ottenere come risultato delle performance migliori. I problemi sembrano poter diventare molto fastidiosi e sono stati evidenziati in una clip di Pokémon Scarlatto e Violetto diventata virale su Internet.

Questo è solo un workaround che l'utenza ha escogitato per godersi in maniera più soddisfacente le due nuove esclusive Switch, ma la speranza è che Game Freak fornisca al più presto delle patch correttive.