Pokemon Scarlatto e Violetto, è ufficiale: il multiplayer avrà la coop a 4 giocatori!

Dopo essersi premurati di svelare la data di lancio di Pokemon Scarlatto e Violetto, Game Freak ha aggiornato la pagina ufficiale del nuovo kolossal sandbox in esclusiva Nintendo Switch per confermare l'introduzione di una modalità richiesta da tanti Allenatori, ossia la modalità cooperativa a 4 giocatori.

Scorrendo la nuova scheda aperta per l'occasione dagli sviluppatori nipponici possiamo ammirare delle immagini inedite e, soprattutto, una scheda che descrive per sommi capi l'esperienza cooperativa da vivere insieme al proprio alter-ego e ai suoi amici.

Nella scheda, Game Freak esorta tutti gli appassionati a prepararsi per "un'esperienza di gioco più profonda nella modalità multigiocatore. In Pokemon Scarlatto e Pokemon Violetto, fino a quattro utenti potranno giocare insieme".

Come sottolineato dalla stessa software house giapponese, la cooperativa a quattro giocatori non andrà a soppiantare le precedenti modalità multiplayer ma si integrerà ad esse per offrire un gameplay ancora più stratificato e divertente: "Potrete esplorare la nuova regione insieme ai vostri amici, incontrare nuovi Pokemon e visitare aree mai viste prima in loro compagnia, in aggiunta alle funzioni già conosciute della serie come lo scambio dei Pokemon e le Lotte".

In attesa di un ulteriore approfondimento sulle attività da svolgere nella modalità cooperativa a quattro giocatori, vi ricordiamo che Pokemon Scarlatto e Violetto sarà disponibile dal 18 novembre di quest'anno rigorosamente in esclusiva su Nintendo Switch.