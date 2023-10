Pokémon Scarlatto e Violetto: una variante di Hisui al centro del nuovo Raid Teracristal

Nuovo mese, nuovi Raid Teracristal per Pokémon Scarlatto e Violetto. Come rivelato su Twitter/X da Serebii.net, il prossimo raid a sette stelle avrà come protagonista la forma finale di un apprezzato Starter di Settima Generazione, proposto nella sua variante vista per la prima volta in Leggende Pokémon Arceus.

Decidueye di Hisui è il Pokémon al centro del primo evento Raid Teracristal di ottobre 2023. Doppio tipo Erba/Spettro nello spin-off per Nintendo Switch pubblicato a inizio 2022, in Scarlatto e Violetto l'evoluzione finale di Rowlet si presenta con un Teratipo sempre Erba e promette di dare filo da torcere a tutti i giocatori. L'evento incentrato su Decidueye di Hisui si svolgerà in due diverse occasioni: dal 6 all'8 ottobre 2023, ed in replica dal 13 al 15 ottobre per dare così una chance in più a tutti i giocatori di catturare l'apprezzata e potente creatura.

In aggiunta, sconfiggerlo permette di ricevere come ricompensa un Emblema della Forza Assoluta. Come di consueto con questo tipo di Raid è possibile catturare soltanto una sola specie per gioco, tuttavia anche dopo aver ottenuto Decidueye di Hisui potrete riaffrontare la stessa sfida per aiutare gli altri giocatori ed ottenere ricche ricompense ogni volta in caso di vittoria. Nei precedenti Raid Teracristal di Pokémon Scarlatto e Violetto gli allenatori di tutto il mondo hanno invece affrontato Alirasenti e Falenaferrea, due versioni Paradosso di Volcarona.

