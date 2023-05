Pokémon Scarlatto e Violetto vendono 22 milioni di copie e si avvicinano a Spada e Scudo

Intanto che i fan attendono l'uscita del DLC Il Tesoro dell'Area Zero per Pokémon Scarlatto e Violetto, i giochi di Nona Generazione Pokémon registrano una continua crescita a livello commerciale, imponendosi un poco alla volta sempre di più tra le produzioni più vendute per Nintendo Switch.

Stando infatti alla classifica aggiornata dei giochi Nintendo Switch più venduti, emerge come Pokémon Scarlatto e Violetto hanno raggiunto e superato quota 22 milioni di copie. Nello specifico il totale delle unità distribuite ammonta a 22,10 milioni, mentre le copie effettivamente acquistate dal pubblico sono 20,70 milioni. Questi numeri pongono Scarlatto e Violetto in settima posizione tra i titoli di maggior successo commerciale per Switch, e si stanno tra l'altro avvicinando ai risultati dei loro diretti predecessori.

Pokémon Spada e Scudo, giochi di Ottava Generazione pubblicati nel 2019, sono infatti a quota 25,82 milioni di copie, grandissimi numeri raggiunti però in un lasso di tempo molto più ampio rispetto ai loro successori (pubblicati invece nel novembre del 2022). Considerato quanto raggiunto in pochi mesi, e con il DLC in arrivo, è lecito attendersi che Pokémon Scarlatto e Violetto possano superare i precedenti episodi nel prossimo futuro, imponendosi ancora più in alto tra le opere più vendute per la console ibrida di Nintendo.