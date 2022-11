Pokémon Scarlatto e Violetto, volete correre più velocemente? Usate due controller!

Mentre The Pokémon Company mette a segno un lancio record per Pokémon Scarlatto e Violetto nel Regno Unito, la community di PokéFan si dedica a peculiari esperimenti su Nintendo Switch.

Le scoperte più bizzarre realizzate dalla community stanno trovando spazio sui lidi di Reddit, dove gli appassionati si scambiano informazioni e dettagli sulle nuove avventure Pokémon. Proprio sul noto forum ha trovato spazio un simpatico dettaglio, legato ad un bug presente all'interno di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto.

Come potete verificare in calce a questa news, un Allenatore ha infatti scoperto un inaspettato effetto in-game legato al collegamento a Nintendo Switch di un secondo paio di Joy-Con. Pare infatti che utilizzare la levetta analogica su due Joy-Con sinistri contemporaneamente finisca per incrementare la velocità di movimento del protagonista di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto! Un approccio al gioco non particolarmente comodo o confortevole, ma la cui scoperta è sicuramente alquanto buffa.



Con il procedere del supporto post lancio offerto da Game Freak alla coppia di titoli, è probabile che il bug sia risolto nelle prossime settimane. Agli Allenatori in viaggio su Nintendo Switch ricordiamo però che è possibile fare ricorso ai Pokémon Leggendari di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto per muoversi più rapidamente attraverso la regione di Paldea.