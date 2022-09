Pokemon Scarlatto e Violetto: un tuffo nei ricordi di Ed Sheeran con il video di Celestial

Il nuovo brano di Ed Sheeran per Pokemon Scarlatto e Violetto che sarà disponibile nel nuovo, attesissimo capitolo della serie ci viene proposto in anteprima con il videoclip appena pubblicato dal celebre cantautore britannico.

Realizzato in collaborazione con The Pokemon Company, il video Celestial è ispirato all'amore che Ed prova per questa serie sin dall'infanzia e, proprio per questo, include alcuni dei suoi Pokemon preferiti come Pikachu, Squirtle, Machamp e Snorlax. Il videoclip diretto da Yu Nagaba ricostruisce una tipica giornata nella vita di Ed, ma con tante sorprese a tema Pokemon e ricordi d'infanzia condivisi dallo stesso cantante inglese.

Nel lanciare il videoclip di Celestial, Ed Sheeran spiega che "gioco alla serie Pokemon da quando ero alle elementari. Io e mio fratello avevamo versioni diverse dei giochi e ci scambiavamo i Pokemon per completare i nostri Pokedex. Adoravo anche le carte collezionabili, ma la mia passione per i videogiochi di Pokemon era davvero smisurata. Amavo ogni cosa di quel mondo, mi permetteva di distrarmi quando succedeva qualcosa di spiacevole nella vita o a scuola. Era un mondo in cui potevo rifugiarmi e non ho mai smesso di giocarci, anche ora che ho 31 anni possiedo lo stesso Game Boy Color di allora e gioco a Pokemon Giallo e Argento quando viaggio in aereo o in treno durante i tour".

Pensando alla sua passione per i Pokemon e alla possibilità di far parte del suo mondo grazie alla collaborazione con The Pokemon Company per Pokemon Scarlatto e Violetto, Ed spiega che "è davvero un onore poter aggiungere una mia canzone a un videogioco Pokemon e realizzare un video così nostalgico. Girarlo è stato veramente fantastico: spero che vi piaccia, e che ovviamente vi piaccia anche la canzone!".