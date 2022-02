Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto arrivano nel 2022: trailer e annuncio!

Anticipati da un leak a tema Pokémon dell'ultimo secondo, Pokémon Scarlet e Pokémon Violet, che in Italia saranno Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, sono stati ufficialmente annunciati in occasione del Pokémon Presents trasmesso domenica 27 febbraio 2022.

Per festeggiare in grande stile il Pokémon Day 2022, The Pokémon Company ha infatti deciso di concludere l'appuntamento digitale con la presentazione dei due prossimi capitoli principali della saga. Game Freak ha così svelato ufficialmente la coppia di titoli costituita da Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, in dirittura di arrivo su Nintendo Switch già entro la fine di quest'anno. Nessun dubbio a riguardo, con il team di sviluppo che ha sancito il debutto delle produzioni per "più avanti nel 2022".



Il trailer di presentazione dei due giochi, che potete visionare direttamente in apertura a questa news, ha inoltre offerto un primo sguardo a quelli che saranno i tre Starter delle avventure per Nintendo Switch. Spazio anche ad alcune delle ambientazioni che potremo vedere in azione in Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, tra scenari notturni e diurni, Pocket Monster inediti e nuovi personaggi. Con la coppia di titoli, i PokéFan faranno conoscenza con la Nona Generazione di Pokémon.



Ricordiamo inoltre che durante il Pokémon Presents è stato confermato l'arrivo dei Pokémon di Alola in Pokémon GO.