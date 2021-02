Pokémon e Shigeru MIyamoto: come ha contribuito il creatore dI Super Mario alla serie?

In occasione del venticinquesimo anniversario della serie Pokémon, sono molte le personalità da ricordare per il contributo offerto al raggiungimento del successo da parte della saga. Tra questi ultimi ultimi, troviamo anche Shigeru Miyamoto.

Forse non tutti i PokéFan sanno infatti che il creatore di Super Mario, The Legend of Zelda, Donkey Kong, Pikmin e molti altri ha giocato infatti un ruolo estremamente importante nella nascita della serie Game Freak. Ideato da Satoshi Tajiri e Ken Sugimori, il concept iniziale di Pokémon non aveva convinto del tutto la dirigenza di Nintendo. Quando negli Anni Novanta la casa di Kyoto si ritrovò a dover decidere se supportare o meno il progetto di questi nuovi sviluppatori, le sorti di Pikachu e compagni si ritrovarono appese ad un filo. A risultare determinante nel convincere Nintendo ad investire nel progetto fu proprio Shigeru Miyamoto, che ci intravide sin da subito un enorme potenziale.



Lavorando fianco a fianco con Satoshi Tajiri, Miyamoto offrì al creatore di Pokémon numerosi consigli. In particolare, fu proprio il leggendario game designer Nintendo a suggerire la pubblicazione di una coppia di titoli come primi giochi della serie Pokémon. Due versioni alternative del gioco, secondo il creatore di Super Mario, avrebbero infatti favorito la creazione di una community, grazie alla possibilità per gli amici di scambiarsi i Pokémon, unico modo per riuscire a completare l'intero Pokédex. Come noto, anche dopo Pokèmon Rosso/Blu (Pokémon Rosso/Verde in Giappone), quella di pubblicare due versioni dello stesso gioco con alcuni Pokémon esclusivi restò un elemento caratteristico della serie Game Freak.



Prova del contributo offerto da Miyamoto alla nascita della saga può essere ritrovata nella prima serie manga dedicata a Pokémon. Fortemente ispirata ai videogiochi per Game Boy, quest'ultima vedeva come protagonista un giovane di nome Satoshi, in onore del creatore Satoshi Tajiri. Il rivale di quest'ultimo, ispirato al personaggio videoludico di Blu, prese invece il nome di Shigeru, proprio come omaggio a Shigeru Miyamoto.