Pokémon, una singola carta di Pikachu Illustrator venduta a 195 mila dollari!

Ci è già capitato, in passato, di vedere le carte più rare del Gioco di Carte Collezionabili dei Pokémon vendute a cifre elevatissime: alcuni giocatori farebbero di tutto pur di mettere le loro mani sui pezzi più ambiti. La vendita portata a termine in questi giorni, tuttavia, ha davvero dell'incredibile.

Una singola carta giapponese di Pikachu Illustrator in ottime condizioni è stata venduta in una casa d'aste di New York alla bellezza di 195 mila dollari! Avete capito bene: si tratta di una cifra astronomica, quasi due volte superiore al precedente record di 100 mila dollari fatto registrare su eBay nel 2013 per un'altra carta di Pikachu Illustrator. Si tratta è una carta estremamente rara, basata su un disegno di Atsuko Nishida e prodotta solamente in 39 esemplari: quindi, se state già pensando di correre a frugare nella vostra collezione alla sua ricerca, sappiate che avete ben poche chance di trovarla.

La carta in questione è stata assegnata ad uno dei tre vincitori di un contest lanciato nel 1998 dal magazine giapponese CoroCoro Comics, che chiese ai suoi lettori di disegnare dei Pokémon per delle carte collezionabili. Due ulteriori copie vennero consegnata agli altri due vincitori, e altre 20 alle persone che si classificarono in seconda posizione. Quell'anno vennero lanciati altri due contest, che assegnarono le rimanenti 16 copie.