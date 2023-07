Pokemon Sleep sarà meno banale del previsto? Tanti nuovi dettagli sull'app

A distanza di quasi quattro anni dall'annuncio di Pokemon Sleep, possiamo finalmente farci un'idea più concreta sul funzionamento di questa applicazione piuttosto insolita.

Con un breve filmato pubblicato sul canale ufficiale YouTube dei Pokémon, gli sviluppatori hanno infatti spiegato nel dettaglio come sarà possibile utilizzare l'app per monitorare il sonno e per svolgere altre attività legate ai mostriciattoli tascabili.

La principale funzionalità dell'app è relativa al sonno: nel video viene suggerito di mettere il cellulare in carica e di posizionarlo in modo che possa inquadrare l'utente, senza però essere collocato in luoghi in cui potrebbe surriscaldarsi. In questo modo, Pokémon Sleep terrà conto dei suoni emessi durante il sonno, dei movimenti e di altri parametri che contribuiranno poi ad assegnare un punteggio al momento del risveglio.

Non è però finita qui, poiché durante il giorno sarà possibile dare da mangiare al goffo Snorlax per renderlo sempre più forte e si potranno catturare creature come Pikachu in base a com'è andata la precedente notte. A tal proposito, vi sarà un vero e proprio Pokédex da completare con i vari Pokémon, al fine di scoprire tutti i loro 'stili di sonno'.

Per chi non lo sapesse, Pokémon Sleep arriverà nel corso dell'estate 2023 su Google Play Store e App Store (per iPhone e iPad) e al momento è già possibile effettuare la pre-registrazione sui dispositivi Android.