Pokemon Sleep è disponibile! Freschi come Snorlax con l'app per monitorare il sonno

Come preannunciato dalle -registrazioni di Pokemon Sleep, The Pokemon Company si premura di lanciare ufficialmente l'app su dispositivi mobile iOS e Android: l'applicazione per monitorare il sonno è quindi scaricabile su App Store e Google Play in via del tutto gratuita anche in Europa.

La nuova esperienza interattiva ambientata nell'universo dei Pokemon offre a tutti gli Allenatori l'opportunità di misurare il sonno in modo divertente. Per 'giocare' a Pokemon Sleep, gli appassionati devono posizionare il loro smartphone o Pokemon GO Plus + vino al cuscino e poi mettersi a dormire. Al risveglio è quindi possibile controllare i risultati della misurazione del sonno e osservare gli stili di sonno dei Pokemon che sono apparsi sull'app: grazie a loro saremo in grado di contribuire alle ricerche sul sonno del Professor Neroli registrandone le attività nell'apposito Sonnodex.

Più i giocatori dormono, più faranno diventare grande Snorlax; allo stesso modo, dormendo potremo incontrare più Pokemon e scoprire nuovi stili di sonno. Il dispositivo Pokémon GO Plus + sarà disponibile in Europa a partire da venerdì 21 luglio: il collegamento a Pokémon Sleep e Pokémon GO offre svariati bonus nei giochi, tra cui un Pikachu che indossa una papalina da notte e la possibilità di partecipare a una ricerca speciale in Pokémon GO che porterà gli Allenatori a incontrare uno Snorlax con papalina da notte. Per saperne di più su questa app, qui trovate un nostro approfondimento sul gameplay di Pokemon Sleep.