Pokémon Sleep: il nuovo gioco di The Pokémon Company uscirà quest'estate

Gli annunci provenienti dall'ultimo Pokémon Presents di quest'anno, che hanno rivelato alcuni grandi arrivi come il DLC diviso in due parti di Pokémon Scarlatto e Violetto ma non solo, hanno visto come protagonisti del palco digitale di questa presentazione anche il nuovo Pokémon Sleep.

A distanza di diversi anni dall'annuncio ufficiale di Pokémon Sleep per Android e IOS da parte di The Pokémon Company, la nuova esperienza relativa ai simpatici mostriciattoli tascabili ha una data d'uscita: Pokémon Sleep uscirà nell'estate del 2023 su dispositivi mobile. Si tratta di una novità che saprà fare la felicità dei fan del mondo Pokémon e del popolare Pokémon Go, i quali potranno arricchire le proprie ore dedicate all'intrattenimento videoludico con un nuovo gioco in uscita sui propri smartphone.

Dalle informazioni rivelate negli ultimi anni dalla stessa Game Freak, sappiamo che l'obiettivo di Pokémon Sleep è quello di "trasformare il sonno in divertimento, facendo in modo che il tempo che un giocatore passa a dormire e quello in cui sono svegli abbiano effetti sul gameplay". Non vi erano molti altri dettagli relativi a quella che sarebbe dovuta essere una "rivoluzione" nel modo di giocare con i propri telefoni.

Eppure, con il Pokémon Present del 27 febbraio 2023, Pokémon Sleep si è mostrato al grande pubblico con un nuovo trailer. "Il riposo è la più forte mossa di guarigione - persino per gli umani!" è la frase che "apre le danze", mostrano un PokéAllenatore intento ad impostare la propria sessione di sonno. Il resto del trailer, che trovate in allegato alla notizia, pone l'attenzione sul Pokémon Go +, lo strumento utilizzabile in Pokémon Sleep e Pokémon Go che permetterà di giocare senza tenere in mano il proprio dispositivo mobile.