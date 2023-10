Pokémon Sleep, i PokéAllenatori vanno a nanna: registrati oltre 100 mila anni di sonno

A due mesi di distanza dal raggiungimento dei 10 milioni di download per Pokémon Sleep, l'applicazione rilasciata da The Pokémon Company negli store mobile nel luglio 2023 ha riscosso un grandissimo successo tra i PokéAllenatori: sono stati infatti registrati oltre 100 mila anni di sonno su Pokémon Sleep. È ora di andare a nanna, dormiglioni!

A ridosso dall'evento stagionale di Halloween, pronto a deliziare tutti gli utenti come nel caso dei party play e delle sfide con gli amici su Pokémon Go, arrivano dunque i primi dati circa l'applicazione di Pokémon Sleep. Il successo di quanto realizzato da The Pokémon Company è stato palpabile sin dal maggio del 2019, periodo nel quale venne annunciata per la prima volta la produzione pronta al suo rilascio su Android e iOS.

Sono passati però altri anni prima del debutto di Pokémon Sleep, avvenuto nell'estate di quest'anno. Pronti a svegliarvi ben riposati come degli Snorlax, prima di affrontare le battaglie giornaliere della quotidianità e quelle con i vostri Pokémon? Da un po' di mesi a questa parte, ciò è divenuto possibile grazie all'app di cui sopra. Siete tra i PokéAllenatori che hanno scaricato e monitorato il proprio sonno con Pokémon Sleep? Fatecelo sapere qui sotto con un commento.