Pokémon Sleep raggiunge 10 milioni di download e fa un regalo gratis a tutti i dormiglioni

Pokémon Sleep è arrivato sui nostri dispositivi mobili da poco più di un mese, precisamente il 17 luglio 2023, e in così poco tempo è già riuscito a raggiungere un grandioso traguardo: come annunciato dalla Pokémon Company, infatti, l'app ha già raggiunto i 10 milioni di download nel mondo.

I dati sono il risultato della combinazione sia dei dispositivi iOS, sia dei dispositivi Android, nonostante non sia disponibile il dettaglio delle aree geografiche in cui Pokémon Sleep ha performato meglio.

Pokémon Sleep preannunciava di essere meno banale del previsto e al momento questi numeri sembrano premiarla. In cambio, la Pokémon Company vuole premiare il proprio fiume di utenti con un bel regalino gratis nell'app.

I giocatori, infatti, potranno avviare il gioco per riscattare 1000 Sleep Points, 1 Good Camp Ticket, 3 Ingredient Ticket S e 5 Poké Biscuits. Assicuratevi, però, di aver installato la Ver. 1.0.6 di Pokémon Sleep, altrimenti non potrete reclamare le ricompense gratuite.

Se ancora non lo avete provato, vi ricordiamo che Pokemon Sleep è disponibile al download. L'app dà la possibilità di collezionare Pokémon semplicemente dormendo (chi l'ha detto che chi dorme non piglia Pokémon?), sfruttando i diversi stili di sonno e i diversi ritmi della giornata, rappresentando al contempo un aiuto per riposare.