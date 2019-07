Pokemon Snap 2 su Switch? Game Freak: 'Dovremmo escogitare una sorpresa veramente unica'

La redazione del britannico Metro ha avuto l'occasione di realizzare una corposa intervista a Shigeru Ohmori e Junichi Masuda, di Game Freak. Tra gli argomenti oggetto di discussione, anche un potenziale Pokemon Snap 2.

Pokemon Snap, gioco per Nintendo 64 esordito nell'ormai lontano 1999, è stato reso disponibile da Nintendo anche su Wii e Wii U, ma non ha mai goduto di un sequel. Al suo interno, i giocatori potevano osservare le creature nate dalle matite di Game Freak all'interno del loro ambiente naturale. Per catturarle, tuttavia, non veniva utilizzato il consueto sistema a base di Poke Ball, ma ci si basava invece sull'utilizzo di una macchina fotografica, tramite la quale immortalare i nostri Pokemon preferiti. Pokemon Snap vedeva il ritorno del Professor Oak, che ci incaricava di realizzare quante più istantanee possibili all'interno dei sei habitat presenti sulla Pokemon Island.



Fan del gioco, l'intervistatore di Metro ha chiesto a Masuda e Ohmori come mai ad ora non sia ancora stato annunciato un Pokemon Snap 2, nonostante il team abbia avuto a disposizione prime il pad Wii U ed ora persino la macchina fotografica di Nintendo Labo. Divertito dall'osservazione, Masuda ha in seguito offerto la seguente considerazione: "Tutto ciò che posso dire è che non penso potremmo semplicemente fare di nuovo la stessa identica cosa. Di conseguenza, dovremmo escogitare una sorpresa veramente unica per il gioco, se ne realizzassimo un altro". Voi cosa ne pensate, vorreste veder ritornare Pokemon Snap?



Per ora, i fan della serie Game Freak possono comunque dedicarsi all'attesa dell'esordio della nuova generazione Pokemon: sulle pagine di Everyeye potete trovare il nostro provato di Pokemon Spada e Pokemon Scudo.