Pokemon Snap batte RE Village: il 'foto safari' su Switch in cima alle vendite in Giappone

Gli ultimi dati snocciolati da Famitsu nel report sulle vendite settimanali in Giappone vedono primeggiare New Pokemon Snap sull'agguerrita concorrenza rappresentata da Resident Evil Village e dall'altro, grande videogioco lanciato di recente da Capcom, ossia Monster Hunter Rise.

Sulla scorta dei dati condivisi dalla nota testata giornalista del Sol Levante apprendiamo infatti che la riedizione di Pokemon Snap, grazie anche all'enorme popolarità di Nintendo Switch in Giappone (ma non solo), ha saputo piazzare 194,385 copie nella sua prima settimana di commercializzazione.

Il "safari fotografico" per Switch ambientato nella dimensione dei Pokemon riesce così a battere il kolossal horror di Capcom Resident Evil Village, piazzatosi in terza e sesta posizione nella classifica di vendite settimanali con le versioni PS4 (111,171 copie) e PS5 (38,713 copie). La seconda piazza della Top 10 settimanale dei giochi venduti in Giappone viene occupata da Monster Hunter Rise, in funzione delle 171,067 copie acquistate dagli appassionati negli ultimi giorni.

Eccovi allora la classifica completa dei videogiochi più venduti in Giappone nel corso dell'ultima settimana (con, tra parentesi, l'indicazione sul totale delle copie vendute dal lancio):

New Pokemon Snap (The Pokemon Company) – 194,385 (New) Monster Hunter Rise (Capcom) – 171,067 (2,141,438) Resident Evil Village (Capcom) – 111,171 Super Mario 3D World + Bowser’s Fury (Nintendo) – 53,347 (728,009) Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! (Konami) – 42,348 (2,167,409) Resident Evil Village (Capcom) – 38,713 NieR Replicant ver.1.22474487139… (Square Enix) – 37,824 (146,662) Ring Fit Adventure (Nintendo) – 31,47 (2,554,184) Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) – 31,045 (3,824,997) Minecraft (Microsoft) – 29,549 (1,940,130)

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete leggere la nostra recensione di New Pokemon Snap per Switch e, qualora ve la foste persa, la nostra recensione di Resident Evil Village.