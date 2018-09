Pokemon Sole e Luna: come ottenere Latios e Latias

Recentemente The Pokemon Company e Game Freak hanno annunciato che fino al 23 settembre i giocatori di Pokemon Ultrasole e Ultraluna e Pokemon Sole e Luna potranno ottenere gratuitamente Latios e Latias, i Leggendari di Terza generazione di tipo Drago/Psico.

Latias sarà disponibile in Pokemon Sole e Pokemon Ultrasole, di seguito potete leggere tutti i dettagli:

Pokemon Sole

Livello: 60

Abilità: Levitazione

Mosse: Foschisfera, Dragopulsar, Psicotrasfer, Desiderio

Pokemon Ultrasole

Livello: 100

Abilità: levitazione

Strumento: Tappo D'Oro

Mosse: Foschisfera Psichico Dragobolide Ventoincoda

Latios sarà invece disponibile in Pokemon Luna e Pokemon Ultraluna, e avrà le seguenti caratteristiche:

Pokemon Luna

Livello: 60

Abilità: Levitazione

Mosse: Abbagliante, Dragopulsar, Psicotrasfer, Dragospiro

Pokemon Ultraluna

Livello: 100

Abilità: Levitazione

Strumento: Tappo d'Oro

Mosse: Abbagliante, Psichico, Dragobolide, Ventoincoda

Per ottenere Latias e Latios non dovete fare altro che avviare Pokémon Sole, Pokémon Luna, Pokémon Ultrasole o Pokémon Ultraluna, selezionare la voce Dono Segreto nel menu iniziale, cliccare su Ricevi dono tramite Internet e attendere il trasferimento, dopo di che vi basterà recarvi presso uno dei centri Pokemon sparsi per il mondo di gioco e parlare con il postino.



Ricordiamo che avete tempo fino a domenica 23 settembre per riscattare i due Pokemon Leggendari provenienti da Zaffiro e Rubino. Negli ultimi tempi Game Freak ha distribuito gratuitamente Kyogre, Groudon, Thundurus, Tornadus, Zygarde cromatico, Entei e Raikou.