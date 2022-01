Pokémon Sole e Luna: i giocatori stanno sbloccando mostri col Green Pass

Nel corso delle ultime ore sta diffondendosi sui social una bizzarra pratica che riguarda alcuni dei vecchi capitoli di Pokémon per Nintendo 3DS. Pare infatti che i giocatori italiani stiano ottenendo creature in Pokémon Sole e Luna con l'ausilio del Green Pass.

Per chi non lo sapesse, infatti, sia Pokémon Sole e Luna che i relativi sequel, ovvero Pokémon Ultrasole e Ultraluna, implementano una particolare funzione che consente di inquadrare con la fotocamera della console portatile Nintendo un qualsiasi codice QR e dare così vita ad un Pokémon che verrà aggiunto alla collezione. Ed è proprio tramite questa funzione che sempre più giocatori italiani stanno recuperando la vecchia esclusiva per 3DS con l'obiettivo di scoprire quale creatura tascabile può essere generata con il proprio certificato verde e, come abbiamo testato anche noi, tutto funziona alla perfezione.

Nel caso in cui vogliate provare, però, vi invitiamo a fare molta attenzione e a non diffondere il vostro QR code nel caso in cui dovesse essere in grado di generare Pokémon rari, poiché qualcuno potrebbe appropriarsene. Insomma, fate un test utilizzando solo ed esclusivamente il vostro Green Pass senza condividere alcuna informazione sui social e mettere a rischio i vostri dati personali.

