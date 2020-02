Pokémon Sole, Luna, Ultrasole e Ultraluna: il Pokémon Global Link in chiusura

Dopo ormai ben nove anni di servizio, è giunto il momento della chiusura del Pokémon Global Link: le funzionalità online ad esso legate non saranno infatti più disponibili a breve.

Il conto alla rovescia, nello specifico, si concluderà in data martedì 25 febbraio alle ore 23:59 UTC, corrispondenti alle ore 00:59 per il fuso orario italiano. A partire da quel momento, i servizi connessi a Pokémon Gloabal Link risulteranno non più accessibili a tutti gli Allenatori intenti ad esplorare le isole della Regione di Alola. Cessa dunque il supporto del servizio in Pokémon Sole e Pokémon Luna, oltre che nei successivi Pokémon Ultrasole e Pokémon Ultraluna. Tutte le feature online presenti nei quattro giochi che non richiedono accesso al Pokémon Global Link continueranno invece ad essere disponibili per tutti gli aspiranti Maestri di Pokémon.



Cogliamo l'occasione per segnalare che, parallelamente, Nintendo ha invece reso disponibile Pokémon Home su Nintendo Switch e dispositivi iOS e Android. Il servizio consente di gestire il proprio universo di creature Game Freak, offrendo diverse opzioni. Tramite Pokémon Home è ad esempio possibile accedere a feature legate allo scambio di Pokémon con altri Allenatori, trasferire i Poket Monster per completare il proprio Pokédex Nazionale, ricevere Doni Segreti ed altro.