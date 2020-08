Pokémon Sole e Luna per 3DS in vendita a prezzo stracciato da Unieuro

State cercando un pretesto per tirare fuori il Nintendo 3DS fermo nel cassetto a prendere polvere o un regalo per il vostro piccolo nipotino? Allora abbiamo ciò che potrebbe fare al caso vostro. Unieuro ha lanciato una nuova promozione su Pokémon Sole e Luna per Nintendo 3DS, che per un breve periodo possono essere acquistati a prezzo stracciato.

Quanto stracciato? Le due iterazione del GDR con protagonisti i mostriciattoli di Alola sono presenti in listino al prezzo di 9,99 euro, al posto dei consueti 44,99 euro. In aggiunta, una volta inseriti nel carrello, ricevono un ulteriore sconto del 5%! Ciò significa che potete acquistare Pokémon Sole e Pokémon Luna a soli 9,49 euro l'uno!

Pokémon Sole e Pokémon Luna sono stati lanciati originariamente nel 2016 esclusivamente su Nintendo 3DS. Sono ambientati nella regione di Alola, un lussureggiante arcipelago tropicale composto da quattro isole naturali e un'isola artificiale. Ad Alola, meta turistica circondata da un mare meraviglioso e caratterizzata da un variegato ecosistema, convivono Pokémon autoctoni e Pokémon di altre regioni arrivati in tempi più o meno recenti. In questa regione remota, dove esseri umani e Pokémon vivono in armonia, si è sviluppata una cultura molto diversa rispetto alle altre regioni.

Ricordiamo che da Unieuro sono attive anche le offerte su PS4 Pro e Nintendo Switch del volantino "Fuoritutto Continua".