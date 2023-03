Pokémon e Sonic nelle uova di Pasqua in vendita su Amazon, scopriamole assieme

Mancano poche settimane alla Pasqua (9 aprile) e per noi appassionati di videogiochi e anime/manga sono in vendita delle uova dalle sorprese molto interessanti, scopriamo assieme quali sono in vendita su Amazon Italia.

Dolci Preziosi ci propone l'uovo Pokémon da 150 gr con Cioccolato a Latte, in regalo troveremo un portachiavi ed una sorpresa a tema Pokémon. L'uovo è acquistabile a questo link al prezzo di 17 euro senza nessuna spesa aggiuntiva per il trasporto. Al prezzo di 17,99 euro è acquistabile la sua variante da 280 gr, il venditore assicura che l'imballo sarà ben protetto per evitare eventuali rotture durante il trasporto. A questo link al prezzo di 23,99 euro possiamo acquistare la versione dell'uovo da 280 gr con all'interno un portachiavi in omaggio e diversi snack.

Se siete fan del famoso porcospino blu di SEGA, non potete lasciarvi scappare l'uovo di Sonic da 220 gr, cioccolato al latte, portachiavi e sorpresa di Sonic al suo interno ed in regalo una serie di snack salati, tutto al prezzo di 21,99 euro con spedizione gratuita se siete abbonati a Prime.

Tra le altre uova in vendita, se siete appassionati di calcio, è possibile acquistare quello della Juventus, del Milan e del Napoli. Vi segnaliamo anche le uova a tema "Il trono di Spade" di Bauli, Diabolik e quello delle Hot Wheels.