Pokémon Spada batte Pokémon Scudo in Giappone, vendite maggiori con rapporto 3:2

Gli appassionati di Pokémon di tutto il mondo hanno potuto tornare ad immergersi in un nuovo universo realizzato da Game Freak a partire dal mese di novembre.

Il parco titoli di Nintendo Switch ha infatti accolto tra le proprie fila Pokémon Spada e Pokémon Scudo, nuova coppia di avventure videloudiche dedicate alle celebri creature. Come da tradizione, i due giochi presentano le medesime caratteristiche di fondo, differenziandosi essenzialmente per la presenza di alcuni avversari e Pokémon esclusivi. Ebbene, sembra che i contenuti offerti dalla versione Spada della nuova avventura Pokémon abbiano conquistato il pubblico giapponese.

Secondo dati diffusi da Dengeki Online, infatti, le vendite di quest'ultimo avrebbero surclassato in maniera significativa quelle di Pokémon Spada. I numeri diffusi riportano addirittura una vittoria quantificabile in un rapporto di 3:2, con 1,19 milioni di copie acquistate di Pokémon Spada, a fronte delle circa 795.000 copie di Pokémon Scudo. Questi dati dipingono dunque un quadro in cui i videogiocatori del Sol Levante avrebbero manifestato un maggiore apprezzamento nei confronti della versione del gioco che vanta il Pokémon Leggendario Zacian in copertina.



Complessivamente i due nuovi capitoli della serie Game Freak hanno ottenuto ottimi risultati nel periodo pre-natalizio, dominando la classifica di vendita di giochi e console in Giappone recentemente diffusa da Famitsu.