Pokemon Spada debutta al primo posto della classifica italiana, Star Wars sul podio

Stravolgimento nella classifica software italiana relativa alla settimana 46 del 2019. Dopo qualche settimana di stanca, la Top 10 si rinnova completamente a partire dalla prima posizione, occupata da Pokemon Spada.

Al secondo posto troviamo Pokemon Scudo mentre il gradino più basso del podio è occupato da Star Wars Jedi Fallen Order. Per tutti e tre i titoli si tratta di risultati certamente positivi che confermano il successo già riscosso in ambito internazionale con vendite notevoli in Giappone, Regno Unito e USA.

Classifica ITA - Settimana 46 2019

Pokemon Spada Pokemon Scudo Star Wars Jedi Fallen Order Call of Duty Modern Warfare FIFA 20 Death Stranding Luigi's Mansion 3 Pokemon Spada e Scudo Dual Pack Need for Speed Heat MediEvil

Da notare come Pokemon Spada e Scudo siano presenti in classifica anche con il Dual Pack che include entrambi i giochi. La classifica si completa con FIFA 20, Call of Duty Modern Warfare, Death Stranding, Luigi's Mansion 3, MediEvil e Need for Speed Heat. Anche in Italia Pokemon Spada risulta essere il più popolare tra i due nuovi giochi Pokemon, così come accaduto in Giappone e Stati Uniti, dove le vendite di Spada sono più alte rispetto a quelle di Scudo.

Vedremo cosa accadrà nelle ultime settimane dell'anno, povere di nuove uscite ma con sconti e offerte per Black Friday e il Natale, promozioni che potrebbero riportare in top ten titoli non recentissimi.