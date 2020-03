Pokémon Spada e Pokémon Scudo attendono Zarude: nuove immagini in-game per il Pokémon

Per celebrare l'appuntamento annuale con il Pokémon Commmunity Day, il team di Game Freak ha annunciato il futuro arrivo di Zarude in Pokémon Spada e Pokémon Scudo.

Il Pokémon Scimmialigna si presenta come un creatura di Tipo Erba/Buio, pronto ad andare ad arricchire il Pokédex della Regione di Galar. Ma non solo: la creatura rivestirà un ruolo di rilievo all'interno del prossimo lungometraggio animato dedicato ai Poket Monster, dal titolo Pokémon: Coco. Non a caso, i distributori giapponesi hanno già annunciato che gli spettatori che prenoteranno un posto in sala per la pellicola riceveranno un codice per il download di Zarude in Pokémon Spada e Scudo gratis.

In attesa di scoprire se la medesima iniziativa coinvolgerà anche i cinema europei, direttamente dal sito ufficiale di Pokémon: Coco arrivano nuove immagini in-game di Zarude. Disponibili direttamente in calce a questa news, gli screenshot consentono di farsi una prima idea dell'aspetto e delle abilità di cui la creatura disporrà all'interno di Pokémon Spada e Pokémon Scudo.



In attesa di poter inserire la creatura all'interno delle proprie squadre su Nintendo Switch, segnaliamo che le Terre Selvagge della Regione di Galar hanno recentemente accolto nuovi Pokémon Gigagamax all'interno dei Raid, incluso Snorlax, l'amato Pokémon di Tipo Normale risalente alla Prima Generazione Game Freak.