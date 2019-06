Pokemon Spada e Pokemon Scudo: Cydonia discute le ultime novità in video!

In occasione dell'ultimo Pokemon Direct, Nintendo e Game Freak hanno presentato alla community legata al mondo dei Pokemon numerose novità che caratterizzeranno i prossimi capitoli della serie: Pokemon Spada e Pokemon Scudo.

Di conseguenza, Cydonia, noto volto di Pokemon Millenium, non poteva mancare di ripercorrere tutte le informazioni sino ad ora condivise dalla Casa di Kyoto. In apertura a questa news, potete dunque trovare un interessante video di approfondimento dedicato alla prossima avventura che coinvolgerà gli aspiranti Maestri di Pokemon, pronti a partire alla volta dell'inedita Regione di Galar! Vi auguriamo dunque una buona visione! Ne approfittiamo inoltre per ricordare ai lettori che Cydonia e Chiara di Pokemon Millenium seguiranno l'E3 2019 in compagnia della Redazione di Everyeye, offrendo il loro punto di vista non solo sulle novità a tema Pokemon, ma anche su quelle legate al più ampio universo della galassia videoludica Nintendo.



Pokemon Spada e Pokemon Scudo sono pronti a debuttare in esclusiva su Nintendo Switch in occasione del prossimo 15 novembre. Durante l'ultimo Pokemon Direct, Game Freak ha inoltre presentato gli attesissimi nuovi Pokemon Leggendari: si tratta di Zacian, per Pokemon Spada, e di Zamazenta, per Pokemon Scudo. Piuttosto numerosi inoltre i nuovi pokemon confermati: avete già una vostra creatura della Regione di Galan preferita?