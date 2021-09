Pokémon Spada e Pokémon Scudo in offerta su Amazon al prezzo migliore di sempre

Pokémon Spada e Pokémon Scudo sono usciti su Nintendo Switch il 15 novembre 2019, ambientati nella regione di Galar, i giochi narrano le avventure di un nuovo allenatore di Pokémon che sogna di poter diventare il nuovo campione della regione.

I giochi sono in offerta su Amazon al prezzo migliore di sempre, al posto di un prezzo di listino di 59,99 euro possono essere acquistati rispettivamente a 44,99 Euro Pokémon Spada e 48,99 Euro Pokémon Scudo.

Di seguito i link alle offerte:

Per il gioco nel corso del 2020 sono usciti anche due pack di espansione, L'isola solitaria dell'armatura e Le terre innevate della corona, che implementano nuove specie Pokémon all'interno della regione di Galar, vengono introdotte nuove varianti regionali, nuove specie inedite e resa disponibile la cattura di vecchi Pokémon leggendari.

Su Amazon sono preordinabili anche i prossimi titoli della serie in uscita, il 19 novembre sono in arrivo Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente a 59,99 euro (i remake di Pokémon Perla e Diamante usciti originariamente su Nintendo DS nel 2006) ed il 28 gennaio è in arrivo Leggende Pokémon: Arceus, preordinabile sempre a 59,99 euro. É in arrivo anche una nuovissima edizione di Nintendo Switch Lite, chiamata Dialga e Palkia Edition, in preordine a 219,99 euro a questo link con data di uscita fissata per il 5 novembre di quest'anno.