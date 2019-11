Pokémon Spada è più popolare di Pokémon Scudo in Giappone

Nonostante le numerosi critiche dei fan piovute nelle settimina precedenti al lancio, con oltre 6 milioni di copie vendute in una sola settimana Pokémon Spada e Scudo sono un successo indiscutibile.

Secondo Famitsu, nel solo Giappone, da sempre uno dei mercati più remunerativi per il franchise, sarebbero state vendute ben 1,3 milioni di copie fisiche nel primo weekend. Un risultato impressionante, che tra l'altro non tiene neppure conto delle copie digitali.

Nelle scorse ore sono arrivate anche le stime di Dengeki Online: secondo il magazine, le copie vendute sarebbero 1,357 milioni, un numero perfettamente in linea con quello riferito da Famitsu. In questo caso l'analisi è stata tuttavia arricchita con la suddivisione delle vendite delle differenti edizioni del gioco: a quanto pare, la preferita dai giocatori giapponesi si è rivelata essere Pokémon Spada, che ha venduto con 499,753 copie. Pokémon Scudo, invece, non è andata oltre le 347,629 copie piazzate. A queste vanno ad aggiungersi le 254,612 unità del Double Pack, che le include entrambi. E voi, quale versione del gioco avete acquistato? Se siete ancora indecisi, sappiate che tra le nostre pagine trovate una guida con le differenze tra Pokémon Spada e Scudo.