Pokemon Spada e Scudo: 20 minuti di gameplay inedito dal Nintendo Treehouse

Al termine del Nintendo Direct E3 2019, ha immediatamente preso il via il consueto appuntamento con le sessioni di approfondimento del Nintendo Treehouse.

Il primo appuntamento è con nientemeno che Pokemon Spada e Pokemon Scudo, che si mostra in una sessione di gameplay inedita, che ci consente di dare un primo sguardo alle meccaniche che caratterizzeranno i nuovi capitoli della serie Game Freak. Tra gli elementi inediti mostrati troviamo l'interfaccia ufficiale che apparirà durante le fasi di combattimento, oltre ai meccanismi di cattura dei Pokemon allo stato selvaggio. Possiamo inoltre osservare il nostro avatar mentre percorre le aree selvagge a bordo di una bicicletta completamente rinnovata, in grado di attraversare senza problemi i corsi d'acqua! Presenti anche alcuni dettagli realativi alla meccanica del Dynamax. La demo giocata presso il Tree House ha avuto una durata di circa venti minuti: potete trovarne il video direttamente in apertura a questa news: cosa ve ne pare?



Vi ricordiamo che nel corso dell'ultimo Pokemon Direct, Nintendo ha svelato i Pokemon Leggendari di Spada e Scudo e che i due capitoli approderanno su Nintendo Switch il prossimo 15 novembre: pronti a catturarli tutti?