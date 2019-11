Pokémon Spada e Scudo: dal 4 dicembre potrete affrontare Snorlax Gigamax!

L'ultimo trailer di Pokémon Spada e Scudo ha presentato ufficialmente la forma Gigamax di Snorlax, che comincerà ad apparire nella regione di Galar molto presto!

Quando assume la forma Gigamax, questo speciale Snorlax ha un aspetto diverso rispetto a quelli normali. I semi delle bacche e i piccoli frammenti di roccia che si annidavano nella pelliccia della pancia hanno subito una crescita dirompente, e adesso dalla pancia gli spunta un grosso albero. Quando Snorlax assume la forma Gigamax, i suoi attacchi di tipo Normale diventano Gigarinnovamento. Questa mossa non si limita a danneggiare i bersagli, e può perfino far ricomparire le bacche che i suoi alleati hanno mangiato durante la lotta. Snorlax Gigamax comparirà nei Raid Dynamax da mercoledì 4 dicembre fino ai primi giorni di gennaio.

Potete ammirare Snorlax Gigamax in azione nel trailer allegato in cima a questa notizia, che presenta anche le evoluzioni dei tre Pokémon iniziali e mostra in azione le due creature Leggendarie Zacian e Zamazenta, simboli indiscussi di Pokémon Spada e Scudo. La coppia di titoli, intanto, continua ad essere la più venduta in assoluto in Giappone.