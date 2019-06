In Pokemon Spada e Scudo avremo accesso al solo Pokedex di Galar: ecco le ragioni

Pokemon Spada e Pokemon Scudo sono stati protagonisti di un Direct loro interamente dedicato, trasmesso anticipatamente rispetto all'appuntamento con l'E3. Nonostante questo, non sono mancate novità sui giochi anche nel corso della fiera losangelina.

Dalla postazione del Nintendo Treehouse è stato infatti possibile visualizzare una primo video gameplay di Pokemon Spada e Scudo, che ha offerto ai videogiocatori un'interessante occasione per approfondire la conoscenza delle meccaniche che caratterizzeranno il gioco. Tra questi, ha trovato rapida diffusione un elemento in particolare, ovvero la scelta di Game Freak di limitare il numero di Pokemon del gioco a quelli presenti nel Pokedex della Regione di Galar, ambientazione dei due nuovi capitoli. Questa scelta. Questo significa che non sarà possibile trasportare in Spada e Scudo Pokemon che non sono inclusi all'interno del nuovo Pokedex.

Sull'argomento è tornato a pronunciarsi nientemeno che il Producer Junichi Masuda, nell'ambito di un'intervista concessa a US Gamer. Quest'ultimo ha dunque spiegato le motivazioni che hanno portato il team a compiere questa scelta, che segna un cambio di direzione rispetto agli ultimi capitoli della serie. Tra le ragioni evidenziate, figura l'ormai estremamente vasto numero di Pokemon esistenti: "[...] Abbiamo già più di 800 specie di Pokemon e ce ne saranno di ulteriori aggiunti in questi giochi. E ora che sono su Switch, li stiamo creando con un maggiore fedeltà e animazioni di qualità più elevata". Ma, a questo, sottolinea Masuda si affianca la necessità di garantire un equilibrio nel combat system. "Sapevamo che ad un certo punto non saremmo stati in grado di supportare all'infinito tutti i Pokemon, e semplicemente abbiamo ritenuto che Spada e Scudo fossero una buona occasione per guardarsi indietro e rivalutare quale sarebbe stata la migliore selezione di Pokemon che piacciono al più ampio numero di persone tenendo al contempo in conto l'equilibrio del combat system". A Masuda preme tuttavia sottolineare che il Pokedex di Galar non includerà solo i Pokemon inediti: "[...] ci saranno ancora molti dei preferiti che i fan potranno portare con cui hanno avuto avventure in precedenza".



Ne approfittiamo per segnalare che sulle pagine di Everyeye è disponibile un video in cui Cydonia, di Pokemon Millenium, ci presenta le principali novità di Pokemon Spada e Scudo-