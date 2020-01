Pokémon Spada e Scudo: acquisto del pass non necessario per ottenere le nuove creature

A poche ore dall'annuncio dell'Expansion Pass di Pokémon Spada e Scudo nel corso di un Nintendo Direct ad esso dedicato, ecco che arrivano nuove informazioni sui contenuti gratuiti per tutti i possessori del gioco.

Gli utenti che decideranno di non sborsare i 29,99 euro necessari all'acquisto del pass espansioni dell'esclusiva Nintendo Switch potranno infatti consolarsi ottenendo gratuitamente tutte le creature presenti nelle nuove aree di gioco esplorabili tramite la funzione di scambio. Riuscire ad ottenere ogni singolo Pokémon aggiuntivo in questo modo potrebbe non essere il più semplice dei compiti, ma se uno dei vostri amici procederà all'acquisto delle espansioni potreste chiedergli di catturarne qualcuno per voi come il nuovo leggendario Kubfu.

Nel caso non lo sapeste, il pass espansioni includerà le aree chiamate Isola Solitaria dell'Armatura e Terre Innevate della Corona. La prima mappa extra arriverà a giugno 2020 e l'altra dovrebbe fare il proprio debutto nella seconda metà dell'anno.

Vi ricordiamo che è inoltre disponibile da oggi un nuovo aggiornamento gratuito di Pokémon Spada e Scudo che permette ai giocatori di provare le fasi iniziali del DLC e accedere ad una serie di contenuti extra come lo Slowpoke di Galar.