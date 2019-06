Pokémon Spada e Scudo: annunciata la coop online per 4 giocatori nei Raid

Il Nintendo Direct interamente focalizzato sull'attesissimo Pokémon Spada e Scudo è giunto al termine e tra le novità più interessanti tra quelle annunciate spicca sicuramente la presenza della modalità cooperativa online.

Un gruppo di quattro giocatori potrà affrontare in appositi Raid dei Pokémon Dynamax selvatici, ovvero mostri enormi e dotati di abilità uniche. A differenza dei normali Pokémon Dynamax, che mantengono questo status per soli 3 turni, le creature selvatiche rimarranno giganti per tutta la durata dello scontro e metteranno a dura prova l'intera squadra di allenatori. Ovviamente anche i giocatori potranno sfruttare il Dynamax sui propri Pokémon ma con lacune limitazioni, infatti solo una creatura delle 4 in combattimento potrà aumentare le proprie dimensioni, quindi la comunicazione sarà fondamentale per decidere chi e quando dovrà attivare il potenziamento. Al termine di uno scontro e in caso di vittoria sarà anche possibile catturare il Pokémon tramite quella che è stata definita una "cattura dynamica", che potrebbe richiedere l'utilizzo di speciali Pokéball. Stando poi a quanto dichiarato dagli sviluppatori, i Pokémon Dynamax selvatici varieranno non solo in base all'area della mappa che si sta visitando ma anche in base alle condizioni atmosferiche.

Osservando attentamente il filmato, è inoltre possibile intuire che la cooperativa non sia legata esclusivamente ai Raid e nelle prossime settimane potremmo assistere all'annuncio di altre attività che potremo svolgere a Galar in compagnia dei nostri amici.

Vi ricordiamo che il gioco arriverà sugli scaffali di tutti i negozi il prossimo 15 novembre 2019, in esclusiva su Nintendo Switch.

Tra le novità annunciate al Direct troviamo anche i due nuovi Pokémon leggendari Zacian e Zamazenta, il cui aspetto ricorda quello dei lupi, presenti anche sui loghi di entrambe le versioni del gioco. Sulle nostre pagine trovate anche il nuovo trailer di Pokémon Spada e Scudo, che mostra l'enorme regione di Galar.