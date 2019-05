Pokemon Spada e Scudo: annunciato nuovo Pokemon Direct il 5 giugno!

A sorpresa, l'account Twitter ufficiale di Nintendo Italia annuncia un nuovo appuntamento interamente dedicato a Pokemon Spada e Pokemon Scudo: ecco tutti i dettagli.

La Casa di Kyoto ha deciso di dedicare al franchise di Game Freak un appuntamento speciale, che si svolgerà in anticipo rispetto all'attesissimo E3 2019. La Grande N invita infatti la community legata al brand dei Pokemon a prepararsi alla trasmissione di un nuovo Nintendo Direct. Come potete verificare in calce, l'appuntamento è fissato per il prossimo 5 giugno, alle ore 15:00. Lo streaming avrà una durata di circa un quarto d'ora ed offrirà ai videogiocatori nuove informazioni su Pokemon Spada e Pokemon Scudo, attesi in esclusiva su Nintendo Switch. Vi ricordiamo che i due titoli sono stati annunciati per la prima volta poco tempo fa, con la pubblicazione di un trailer dedicato a Pokemon Spada e Pokemon Scudo e che il loro esordio è atteso sulla console ibrida nel corso degli ultimi mesi di quest'anno.



Ulteriori novità sul mondo della Casa di Kyoto e su Nintendo Switch arriveranno inoltre in occasione dell'Electronic Entertainment Expo 2019, durante il quale sarà trasmesso il Nintendo Direct E3 2019. In questo caso, l'appuntamento è invece fissato per il prossimo 11 giugno.