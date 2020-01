Pokèmon Spada e Scudo: aperte le iscrizioni alla seconda Gara Online, Made in Galar

Game Freak ha aperto le iscrizioni alla seconda Gara Online di Pokémon Spada e Pokémon Scudo, intitolata "Made in Galar". In questa competizione di Lotte in Doppio, saranno ammessi nella squadra soltanto Pokémon scoperti originariamente nella regione di Galar e Pokémon con la forma di Galar.

Le iscrizioni saranno attive fino alle 00:59 di venerdì 31 gennaio, mentre la gara vera e propria si svolgerà dalle ore 01:00 di venerdì 31 gennaio 2020 fino alle 00:59 del 3 febbraio 2020. Per effettuare l'iscrizione, non dovete far altro che accedere alla schermata VS, selezionare Stadio Lotta, poi Gare Online e infine Cerca una Gara Ufficiale.

Come accade per la maggior parte delle altre Gare Online e Lotte Competitive, sono previste alcune regole aggiuntive. All'inizio di ogni incontro, e per tutta la sua durata, tutti i Pokémon verranno portati al livello 50. Non sarà possibile dare lo stesso strumento a due Pokémon della propria Squadra Lotta, mentre alcune creature speciali, tra cui Zacian e Zamazenta, non saranno ammesse. Stavolta sarà tuttavia possibile utilizzare tutti i Pokémon che possiedono il fattore Gigamax, e perfino farli gigamaxizzare durante la lotta. Chiunque parteciperà, indipendentemente dal grado di esperienza o dal successo nelle lotte, riceverà una ricompensa di 50 Punti Lotta!

Ne approfittiamo per ricordarvi che ieri sono anche stati resi disponibili i Raid Gigamax con Alcremie, Lapras e altri. Se non lo avete ancora fatto, inoltre, vi consigliamo di aggiornarvi su tutte le novità del Pass Espansioni di Pokémon Spada e Scudo, che offrirà le nuove avventure Isola Solitaria dell'Armatura (giugno 2020) e Terre Innevate della Corona (autunno 2020).