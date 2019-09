Pokemon Spada e Scudo, apre il sito Dynamax Camera: avvistati possibili indizi sui giochi!

La community videoludica legata alle creature di Game Freak ha realizzato un avvistamento decisamente interessante! È infatti ora disponibile un nuovo sito web dedicato a Pokemon Spada e Pokemon Scudo.

Si tratta del portale giapponese Dynamax Camera, sul quale è possibile caricare dei propri scatti, all'interno dei quali saranno poi aggiunto in maniera randomica un Pokemon nella sue versione Dynamax. Tra questi ultimi, troviamo addirittura un totale di creature pari a cinquanta: potete averne un'anteprima nell'immagine di anteprima di questa stessa news. Come prevedibile, il portale ha attirato immediatamente l'attenzione della community Pokemon, che ha cercato di analizzarne ogni dettaglio.

In particolare, alcuni utenti hanno evidenziato come nel gruppo dei cinquanta Pokemon figurino anche creature di precedenti Generazioni fino ad ora mai apparse nel materiale promozionale dedicato a Pokemon Spada e Scudo. Tra queste:

Aegislash : Pokemon di tipo Acciaio/Spettro di Sesta Generazione;

: Pokemon di tipo Acciaio/Spettro di Sesta Generazione; Ribombee : Pokemon di tipo Coleottero/Folletto di Settima Generazione;

: Pokemon di tipo Coleottero/Folletto di Settima Generazione; Sableye: Pokemon di tipo Buio/Spettro di Terza Generazione;

La loro presenza sul portale Dynamax Camera implica che questi ultimiUn ulteriore elemento interessante è invece segnalato dall'utente Twitter abcboy, membro di Bulbapedia, che ha pubblicato un intrigante cinguettio. Pare infatti che i Pokemon presenti sul sito siano identificato con un, che potrebbe fornire. Come potete verificare nel Tweet in calce alla news, ad esempio, Grookey è identificato come "Gorilla1": che sia un indizio sulle possibili evoluzioni degli Starter di Pokemon Spada e Scudo ? Il Pokemon Polteageist è invece indicato come "Teacup2": potrebbe dunque essere l'evoluzione di un Pokemon precedente?In chiusura, vi ricordiamo che ad ora, quanto segnalato dai diversi utenti è da intendersi come mera: per eventuali conferme, restiamo in attesa di futuri ulteriori dettagli ufficiali su Pokemon Spada e Scudo da Nintendo e Game Freak!