Pokemon Spada e Scudo,due Pokemon concludono la live Bosco Brillabirinto! Ponyta di Galar?

Dopo ventiquattr'ore di trasmissione ininterrotta, l'evento streaming dedicato a Bosco Brillabirinto è giunto al termine, portando con sé una sorpresa finale.

Durante la peculiare diretta, gli spettatori hanno avuto modo di osservare, piuttosto di sfuggita, un Pokemon misterioso. Nel corso dei minuti conclusivi della live dedicata a Pokemon Spada e Pokemon Scudo, è stato tuttavia finalmente possibile osservare la creatura in maniera dettagliata. Come potete verificare in calce a questa news, gli avvistamenti realizzati nel corso delle ore precedenti erano in realtà legati a quelle che sembrano essere due diverse varietà di un medesimo Pokemon.

La somiglianza delle due creature a Ponyta, Pokemon di Prima Generazione, ha spinto la community ad ipotizzare che le creature mostrate ne rappresentino la relativa Forma di Galar. Ad ora, tuttavia, Game Freak e i canali social della serie Pokemon non hanno ancora offerto ulteriori dettagli su quanto mostrato durante l'evento dedicato all'area del Bosco Brillabirinto. La precisa identità del Pokemon e le sue caratteristiche restano dunque ad ora ignote! Cosa ne pensate, vi piacciono le due variopinte creature? Avete seguito parte del lungo evento streaming?



In chiusura, vi ricordiamo che durante l'evento, gli spettatori hanno potuto avvistare anche Pokemon già noti, tra cui Morelull, Phantump, Cottonee e Impidimp.