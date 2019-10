Pokémon Spada e Scudo: in arrivo un abbonamento per chi non ha Nintendo Switch Online?

State per effettuare l'acquisto di Pokémon Spada e Scudo e vorreste giocare con i vostri amici pur non avendo un abbonamento attivo al servizio Nintendo Switch Online? Nessun problema, poiché pare che l'azienda di Kyoto abbia in serbo una soluzione ideata proprio per voi.

Leggendo con attenzione quanto scritto sul sito ufficiale del gioco, pare che a breve sia in arrivo la possibilità di acquistare separatamente le funzionalità online del titolo Game Freak, così da poter sbloccare le modalità multigiocatore senza essere in possesso di Nintendo Switch Online. Purtroppo non è chiaro se tale acquisto sia permanente o si tratti anche in questo caso di un abbonamento mensile a prezzo ridotto. Non è inoltre da escludere che la Grande N, in caso di successo di questa iniziativa, possa fare lo stesso con altri suoi titoli first party che richiedono un abbonamento attivo per poter usufruire della componente multiplayer online.

In attesa di maggiori informazioni, vi ricordiamo che il gioco arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 15 novembre 2019 in esclusiva su Nintendo Switch. A pochi giorni dal lancio del titolo sarà disponibile anche una speciale edizione a tema Pokémon Spada e Scudo di Nintendo Switch Lite.

Avete già visto le immagini in game di Zacian e Zamazenta?