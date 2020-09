Pokemon Spada e Scudo: in arrivo l'edizione con Pass Espansione e bonus per Pikachu

Oltre all'annuncio della data d'uscita di Le Terre Innevate della Corona, l'ultimo Direct organizzato da Nintendo e The Pokémon Company ha fatto da sfondo alla conferma dell'arrivo di un'edizione speciale di Pokemon Spada e Scudo con Pass Espansione e di un simpatico bonus per Pikachu.

A partire dal 6 novembre, gli appassionati della serie e coloro che desiderano accedere a tutti i contenuti dell'offerta ludica confezionata da Game Freak potranno farlo acquistando l'edizione completa di Pokemon Spada e Pokemon Scudo con Pass Espansione. Questa versione retail comprenderà perciò sia l'avventura base che tutte le attività e gli elementi che contraddistinguono i DLC L'Isola dell'Armatura e la prossima espansione ambientata nella Landa Corona.



Gli sviluppatori giapponesi invitano poi i fan della saga di Pokémon a riscattare tantissimi Pikachu con personalizzazioni ispirate alla serie animata e al suo indissolubile legame con Ash Ketchum. Il primo di questi bonus è già disponibile e consiste nel Pikachu con Berretto Originale di Ash: per sbloccarlo, basta seguire le indicazioni fornite dall'apposita pagina aperta sul sito Pokemon.com (trovate il link a fondo pagina) e immettere il codice P1KACHUGET.



Nel corso dei prossimi giorni saranno svelati ulteriori codici per il Dono Segreto che ci permetteranno di far entrare questi Pikachu "nostalgici" nella squadra. Ciascuno di questi Pikachu indossa un cappellino di Ash nei diversi stili ammirati nella serie animata, abbracciando il film Pokémon Scelgo Te! e l'attuale stagione Esplorazioni Pokémon.