Pokémon Spada e Scudo: Articuno, Zapdos e Moltres di Galar, come catturarli

Con l'arrivo della seconda espansione di Pokémon Spada e Scudo, Le Terre Innevate della Corona, sono giunti anche tre nuovi Pokémon leggendari nella regione Kanto, ovvero le forme Galar di Articuno, Moltres e Zapdos. In questa guida vi sveliamo dove si trovano e come catturarli.

Le forme Galar dei tre famosi Pokémon volanti differiscono alquanto dagli originali per aspetto e poteri. Potrete fare la loro conoscenza andando a esplorare la parte meridionale di Landa Corona: quando avrete trovato il grande albero di bacche rosse conosciuto come Dynalbero, partirà un breve filmato in cui i tre uccelli giganti si scontreranno per poi separarsi, volando in direzioni opposte.

Articuno, Zapdos e Moltres di Galar sono Pokémon davvero rari da trovare, ed essendo migratori tornano a farsi vedere soltanto una volta ogni svariati decenni. Per trovarli e catturarli seguite queste indicazioni.

Articuno

Tipo Psico/Volante, lo potrete osservare mentre percorre in volo i confini di Terre Innevate. Una volta individuato, userà i suoi poteri psichici per creare dei duplicati di sé stesso. Dovrete scoprire qual è quello vero per poter dare inizio allo scontro: saprete di trovarvi di fronte all'originale quando lo vedrete compiere un'animazione della coda leggermente diversa prima di librarsi nuovamente in volo con gli altri. Se sceglierete la creatura sbagliata, volerà via e dovrete trovarlo di nuovo. Vi consigliamo quindi di salvare prima di tentare.

Zapdos

Zapdos di Galar non rifiuta mai uno scontro, essendo di tipo Lotta. Lo troverete nella parte sud delle Terre Selvagge, che si diverte a correre in giro. La sua posizione esatta varia ma atterrando a Piazzale Adunanza dovreste poterlo vedere prima che cominci a balzare via. Prendete la bici e seguitelo attraverso i campi, a un certo punto sarà lui a voltarsi e affrontarvi.

Moltres

La forma Galar di Moltres vola intorno all'Isola Solitaria dell'Armatura. Sarà visibile sorvolando l'oceano vicino alla stazione ferroviaria. Una volta individuato si dirigerà verso il dojo e se riuscirete a superarlo scenderà in picchiata iniziando lo scontro lui stesso.