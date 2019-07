Pokemon Spada e Scudo: aspetto e abilità dei Pokemon Gigamax confermati fino ad ora

Piuttosto a sorpresa ed al di fuori di un Pokemon Direct dedicato, Game Freak e Nintendo hanno pubblicato un nuovo trailer di Pokemon Spada e Scudo, presentando la nuova funzionalità Gigamax.

Quest'ultima viene descritta come "uno speciale tipo di Dynamax", della quale possono usufruire solamente "alcuni, rari esemplari di determinate specie di Pokémon". I Pokemon gigamaxizzati, oltre ad assumere dimensioni colossali e diventare più potenti, vedono modificarsi il proprio aspetto. Le creature, inoltre, possono inoltre avere accesso ad una mossa esclusiva di questa feature, denominata "mossa Gigamax". Per ora, Game Freak ha confermato la possibilità di gigamaxizzarsi solamente per alcuni esemplari di tre pokemon di ottava generazione.

Il primo di questi è Drednaw , che sotto l'effetto del fenomeno Gigamax passa da creatura quadrupede a bipede, reggendosi sulle sole zampe posteriori. La sua mossa gigamax è denominata Gigarocciagetto e va a sostituire tutte le mosse di tipo acqua di Dreadnaw Gigamax. Duplice l'effetto di questa mossa: oltre a infliggere danni all'avversario, infatti, posizionerà sul campo di battaglia anche delle rocce aguzze , che danneggeranno le creature che potrebbero successivamente entrare in azione.

Il secondo Pokemon è Corviknight , che nella sua versione Gigamax vede tutte le sue mosse di tipo volante sostituite dalla Mossa Gigamax detta Gigaciclone . Anche questa, come Gigarocciagetto, ha più effetti. L'attacco infligge infatti danni al Pokemon avversario, ma contestualmente annulla l'effetto di mosse nemiche , tra le quali vengono citate Riflesso e Schermoluce.

Infine, il terzo Pokemon in forma Gigamax che ci è stato fino ad ora mostrato è Alcremie. In questa particolare forma, la creatura di tipo folletto assume le sembianze di una sorta di gigantesca torta a plurimi piani. La sua mossa gigamax è stata battezzata Gigagranfinale, che andrà a sostituire tutte le mosse di tipo Folletto di Alcremie Gigamax. Ancora una volta, le potenzialità sono duplici: utilizzandola, il Pokemon potrà sia infliggere danni agli avversari sia far recuperare PS agli alleati.



In calce a questa news, potete trovare una galleria di immagini che raffigurano Dreadnaw Gigamax, Corviknight Gigamax e Alcremie Gigamax: cosa ve ne pare di questa feature? In chiusura, vi segnaliamo che il reveal del Gigamax ha riportato in auge un interessante rumor relativo alle evoluzioni degli starter di Pokemon Spada e Scudo.