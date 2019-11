Pokémon Spada e Scudo, vi attendono lotte epiche nel nuovo spettacolare trailer

Mancano pochi giorni ormai all'atteso lancio di Pokémon Spada e Scudo, nuova coppia di giochi che introdurrà l'ottava generazione di mostri. Nel tentativo di rendere l'attesa più piacevole, Nintendo e Game Freak hanno pubblicato un nuovo e spettacolare trailer.

Il filmato, lungo 30 secondi, unisce scene girate in live action, immagini in computer grafica e spezzoni tratti dal gioco vero e proprio per esaltare due delle più importanti novità di Pokémon Spada e Scudo, ovvero le meccaniche Dynamax e Gigamax. Il fenomeno Dynamax si manifesta in determinati luoghi di Galar, facendo assumere ai Pokémon dimensioni gigantesche. In queste condizioni, i mostri sono più forti e sono in grado di utilizzare mosse con effetti aggiuntivi. Il fenomeno Gigamax è un tipo speciale del Dynamax: oltre a diventare gigantesche, alcune specie di Pokémon acquisiscono un nuovo aspetto e una mossa unica ed esclusiva.

In coda al filmato viene inoltre offerta una rapida panoramica di alcuni dei nuovi Pokémon di Galar, degli allenatori delle palestre della regione e dei leggendari Zacian e Zamazenta, che campeggiano sulle copertine dei due giochi. Trovate lo spot in apertura di notizia, buona visione! Prima di salutarvi, ricordiamo che Pokémon Spada verranno pubblicati il 15 novembre esclusivamente su Nintendo Switch.