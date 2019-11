Pokemon Spada e Scudo: aumentano le possibilità di incontrare Butterfree Gigamax

Nintendo e Game Freak hanno svelato che per un periodo limitato dal lancio di Pokemon Spada e Scudo aumenteranno le possibilità di incontrare Butterfree Gigamax e altri Pokemon Gigamax rari al posto dei Pokemon Dynamax.

"Nei Raid Dynamax quattro Allenatori possono unirsi per affrontare un Pokémon Dynamax selvatico. In rarissimi casi, però, può apparire un Pokémon Gigamax al posto di un Pokémon Dynamax. Solo alcuni rari esemplari di determinate specie di Pokémon possono gigamaxizzarsi. Da venerdì 15 novembre 2019 fino all'inizio di gennaio 2020, i giocatori vedranno aumentare le loro probabilità di incontrare Butterfree Gigamax in un Raid Dynamax!"

Nello stesso periodo, fanno notare gli sviluppatori, i giocatori di Pokemon Spada avranno più probabilità di incontrare Drednaw Gigamax mentre gli allenatori in possesso di Pokemon Scudo si imbatteranno più facilmente in Corviknight Gigamax, tuttavia viene reso noto che "ci sono altri Pokemon Gigamax destinati ad apparire con maggior frequenza fino a gennaio 2020" senza però ulteriori dettagli.

E' tutto pronto per il debutto di Pokemon Spada e Scudo, i due nuovi giochi della serie usciranno il 15 novembre in esclusiva su Switch e Switch Lite, se non volete farvi trovare impreparati ricordati che oggi pomeriggio alle 16:00 andrà in onda su Twitch un Q&A con Cydonia su Pokemon Spada e Scudo.