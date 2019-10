Pokemon Spada e Scudo: gli autori discutono del tempo speso per 'migliorare l'erba alta'!

In occasione dell'ultima intervista concessa alla redazione di Famitsu, Shigeru Ohmori e Junichi Masuda di Game Freak hanno discusso della grafica di Pokemon Spada e Scudo e delle sfide affrontate sotto il profilo tecnologico, a cominciare dall'impegno profuso per... migliorare l'erba alta!

A detta del direttore Ohmori, la prima sfida degli autori di Game Freak è stata quella del passaggio dal Nintendo 3DS a Switch, soprattutto per quanto concerne la risoluzione: "Rispetto al 3DS, la risoluzione che dovevamo ottenere è notevolmente aumentata, e questo ha influito su tutti gli altri aspetti del gioco poiché dovevamo mostrare molti più dettagli nella dimensione di gioco, dalle cose più grandi a quelle più piccole. Ad esempio, una delle cose su cui abbiamo dovuto lavorare è stata l'erba alta, che ci ha portato a circa mezzo anno di discussioni e di disaccordi fino a quando non ha preso definitivamente forma".

Dietro alla sorprendente affermazione di Ohmori del tempo speso (per non dire buttato...) nella realizzazione di una componente ingame come l'erba alta, secondo l'autore di Game Freak, c'è la constatazione del fatto che "nel mondo dei Pokemon, l'erba alta è il punto in cui gli utenti e gli stessi Pokemon si incontrano. Dal punto di vista del gameplay, questo aspetto è estremamente importante perchè i giocatori sanno che se in uno scenario c'è dell'erba alta, allora è consigliabile dare un'occhiata a quella zona per trovare quale Pokemon. Da qui i dubbi su come doveva apparire, quanto spazio dedicarli, a quale distanza poterla osservare, quante risorse grafiche dedicargli e come avremmo dovuto presentarla esteticamente. L'erba alta influenza i personaggi nel gioco, quindi gli abbiamo dedicato molto tempo".

Il lancio di Pokemon Spada e Scudo è previsto per il 15 novembre in esclusiva su Nintendo Switch.