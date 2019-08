Pokemon Spada e Scudo: avvistata su Amazon la guida strategica ufficiale

Sembra che Pokemon Spada e Pokemon Scudo, nuovi capitoli della saga videoludica firmata Game Freak, godranno della pubblicazione di una guida strategica ufficiale.

A far emergere questa ipotesi è un interessante avvistamento realizzato sulle pagine di Amazon.com. Sul noto portale di e-commerce è infatti presente una scheda dedicata ad una "Pokemon Sword & Pokemon Shield: The Official Galar Region Strategy Guide" - "Pokemon Spada e Pokemon Scudo: Guida Strategica Ufficiale alla Regione di Galar". Il volume, secondo quanto riportato da Amazon, è edito da Paparback, presenta un prezzo pari a 24,99 dollari. Purtroppo, nel momento in cui scriviamo, il prodotto non sembra essere presente all'interno del database di Amazon Italia. In attesa di eventuali ulteriori informazioni, potete trovare, direttamente in calce a questa news, l'immagine di copertina riportata all'interno della scheda prodotto di Amazon.com.



Approfittiamo dell'occasione per ricordarvi che recentemente Game Freak ha pubblicato un nuovo trailer di Pokemon Spada e Scudo, all'interno del quale sono stati offerti numerosi dettagli sul fenomeno del Dynamax, sugli Stadi e gli strumenti che avremo a disposizione all'interno della nuova Regione di Galar. Sulle pagine di Everyeye potete inoltre trovare un resoconto dei nuovi Pokemon di Ottava Generazione annunciati e presentati sino ad oggi dal team di sviluppo di Pokemon Spada e Pokemon Scudo.