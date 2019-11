Pokémon Spada e Scudo: cancellato un evento di lancio programmato in Giappone

L'uscita dei nuovi giochi Pokémon Spada e Scudo si avvicina e probabilmente sarà il lancio più importante dell'anno per la console ibrida della grande N. Tuttavia, l'evento di lancio programmato in Giappone è annullato e il fatto ha scatenato le speculazioni dei fan.

Pokemon Company ha fornito una spiegazione generica sull'annullamento dell'evento di lancio giapponese di Pokémon Spada e Scudo, indicando "ragioni di carattere operativo" alla base della scelta e non andando oltre. Le speculazioni hanno iniziato a girare per la rete quasi immediatamente, con i fan che ritengono la controversia sulla mancanza del Pokedex Nazionale nei nuovi giochi al centro della decisione. Anche se probabilmente la questione non ha nulla a che fare con l'annullamento dell'evento, molti utenti hanno già dato per certo questo genere di narrativa. Indubbio che le recenti polemiche abbiano frenato l'hype di alcuni giocatori, ma difficilmente una società delle dimensioni di Pokemon Company cambia i programmi per questi motivi.

Sembra poi che il morale degli sviluppatori di Game Freak non sia dei migliori, proprio a causa dell'accoglienza che stanno ricevendo i nuovi Pokémon Spada e Scudo. Intanto è stata annunciata la prima gara online di Pokémon Spada e Scudo.