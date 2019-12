Pokemon Spada e Scudo: dove catturare Drampa e Turtonator

Drampa e Turtonator sono due dei Pokemon più rari presenti in Pokemon Spada e Scudo. In questa mini-guida vi spieghiamo dove e come catturarli nei due nuovi giochi della serie per Nintendo Switch.

Se ambite a completare il Pokedex di Pokemon Spada e Scudo, Drampa e Turtonator sono due creature che non potete lasciarvi sfuggire l'occasione di catturare e aggiungere alla vostra collezione. Di seguito vi spieghiamo dove trovarli e come ottenerli.

Come catturare Drampa in Pokemon Spada e Scudo

Drampa è un Pokemon esclusivo di Pokemon Spada, motivo per cui potrete incontrarlo e catturarlo solo in questa versione del gioco. Questa creatura può comparire come incontro casuale nell'erba alta (quella con il punto esclamativo) a Lago Dragofuria, solo in caso di tempesta e con una probabilità del 2%.

Come vi abbiamo spiegato nella nostra guida al meteo di Pokemon Spada e Scudo, è possibile modificare le condizioni climatiche del gioco cambiando la data di sistema della vostra Nintendo Switch. Dato che Drampa compare allo stato selvatico solo con il clima tempestoso, dovete impostare la data della console all'1 novembre 2020. Dopodiché non vi resta che aggirarvi nell'erba alta di Lago Dragofuria, incontrare Drampa e catturarlo.

Come catturare Turtonator in Pokemon Spada e Scudo

Turtonator è invece il Pokemon esclusivo di Pokemon Spada, e per catturarlo valgono le stesse indicazioni date per Drampa, con la differenza che questa creatura comparirà solo in caso di sole intenso.

Impostate la data della vostra Nintendo Switch all'1 luglio 2020 per cambiare il meteo in sole intenso, recatevi a Lago Dragofuria e cercate Turtonator nell'erba alta. Anche in questo caso, avrete il 2% di possibilità di incontrarlo.