Pokemon Spada e Scudo: dove catturare Dreepy e farlo evolvere in Drakloak e Dragapult

Dreepy è una delle creature più rare di Pokemon Spada e Scudo. In questa mini-guida vi spieghiamo dove trovarli e catturarli nei due nuovi giochi della serie per Nintendo Switch, e come farli evolvere in Drakloak e Dragapult.

Se ambite a completare il Pokedex di Pokemon Spada e Scudo, allora sarete interessati a catturare Dreepy e a farlo evolvere in Drakloak e Dragapult. Quest'ultimo, in particolare, è uno dei Pokemon più potenti del gioco. Di seguito vi spieghiamo come ottenerli.

Dove trovare e catturare Dreepy in Pokemon Spada e Scudo

Dreepy può essere incontrato solo in una particolare location del gioco: il Lago Dragofuria. Sarete in grado di raggiungere questo luogo solo dopo aver acquisito l'abilità Surf.

Dopo che avrete raggiunto il Lago Dragofuria, non dovrete far altro che aggirarvi per l'area con l'erba alta, nella speranza di incontrare il Pokemon. Esiste solo l'1% di possibilità che Dreepy appaia allo stato selvatico nell'erba alta, percentuale che può salire al 2% in condizioni di nebbia e temporale. Se può tornarvi utile, sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato come cambiare il meteo in Pokemon Spada e Scudo.

Una volta che avete incontrato Dreepy, non vi resta che catturarlo: per aumentare le vostre chance di successo, vi consigliamo di usare le Poke Ball più efficaci in vostro possesso (a parte la Master Ball, che vi raccomandiamo di conservare per catturare i Pokemon Leggendari di Spada e Scudo).

Come far evolvere Dreepy in Drakloak e Dragapult

Dreepy si evolve in modo tradizionale, semplicemente salendo di livello. Nella fattispecie, Dreepy di evolverà in Drakloak dopo aver raggiunto il livello 50, e infine in Dragapult dopo aver raggiunto il livello 60.

Ricordiamo che a Lago Dragofuria è possibile catturare Ditto. Mentre vi trovate lì, dunque, non perdete l'occasione per ottenere anche il famoso Pokemon trasformista.