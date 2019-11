Pokemon Spada e Scudo: dove catturare Lapras e Milotic

Lapras e Milotic sono due delle creature più rare di Pokemon Spada e Scudo. In questa mini-guida vi spieghiamo come catturarli, mostrandovi le zone della mappa in cui è possibile incontrarli allo stato selvatico.

Se ambite a completare il Pokedex di Pokemon Spada e Scudo, Lapras e Milotic sono due creature che non potete lasciarvi sfuggire. Di seguito vi spieghiamo tutto quello che c'è da sapere per catturarli nei due nuovi giochi della serie per Nintendo Switch.

Come e dove catturare Lapras in Pokemon Spada e Scudo

Lapras può apparire come incontro speciale a nord di Lago Miloch, a ovest del lago Axewell e a Lago Dragofuria, la stessa location in cui è possibile catturare Ditto. In alternativa potete pescarlo lungo il Percorso 9 o a Circhester Bay. Lapras apprezza tutte le condizioni climatiche eccetto nuvoloso, sole intenso e tempesta di sabbia.

Come potete vedere nel filmato proposto in apertura, non vi resta che incontrarlo in una delle location che vi abbiamo segnalato, affrontarlo sul campo di battaglia e catturarlo. Vi consigliamo di usare le vostre Poke Ball migliori, ad esclusione della Master Ball che dovete conservarvi per catturare i Pokemon Leggendari di Spada e Scudo.

Come e dove catturare Milotic in Pokemon Spada e Scudo

Milotic può appare come incontro speciale a sud del lago Miloch e a Lago Dragofuria con la condizione climatica di nebbia intensa, condizione che sbloccherete dopo aver completato la quest principale. Seguendo la nostra guida che vi spiega come cambiare il meteo in Pokemon Spada e Scudo, potete far apparire la nebbia intensa impostando la data di sistema della vostra Nintendo all'1 giugno 2020. Anche in questo caso, affrontate Milotic sul campo di battaglia e catturatelo con una Poke Ball potenziata.