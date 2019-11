Pokemon Spada e Scudo: dove catturare Larvitar e Jangmo-o

Larvitar e Jangmo-o sono due delle creature esclusive di Pokemon Spada e Scudo. In questa mini-guida vi spieghiamo dove catturarli nei due nuovi giochi della serie per Nintendo Switch, e come farli evolvere rispettivamente in Tyranitar e in Kommo-o.

Se puntate a completare il Pokedex di Pokemon Spada e Scudo, non potete lasciarvi sfuggire l'occasione di catturare Larvitar e Jangmo-o e farli evolvere in Tyranitar e in Kommo-o. Di seguito vi spieghiamo come fare.

Come ottenere Larvitar in Pokemon Spada e Scudo

Larvitar è una creatura esclusiva di Pokemon Scudo, motivo per cui potrete catturarlo solo in questa versione del gioco. Il Pokemon può essere trovato allo stato selvatico a Lago Dragofuria: esiste il 5% di possibilità di incontrarlo nell'erba alta, a patto che il clima sia nuvoloso. Se ancora non lo sapete, è possibile cambiare il meteo in Pokemon Spada e Scudo in modo da far comparire la condizione climatica più adatta ai propri scopi. Nella fattispecie, per catturare Larvitar avrete bisogno del meteo nuvoloso, e per ottenerlo vi basta impostare la data di sistema della vostra Nintendo Switch all'1 marzo 2020.

Se siete in possesso di Pokemon Spada e volete procurarvi un esemplare di Larvitar, l'unica opzione a vostra disposizione è quella di riceverlo tramite scambio con gli altri allenatori.

Come far evolvere Larvitar in Tyranitar

Larvitar si evolverà in Pupitar una volta raggiunto il livello 30. L'ultimo stadio evolutivo, quello di Tyranitar, si ottiene quando Larvitar raggiunge il livello 55.

Come ottenere Jangmo-o in Pokemon Spada e Scudo

Jangmo-o è una creatura esclusiva di Pokemon Spada, e può essere catturato seguendo le stesse indicazioni date per Larvitar. Potrete dunque incontrarlo nell'erba alta a Lago Dragofuria, a patto che ci sia il meteo nuvoloso. Se giocate a Pokemon Scudo, potrete ricevere Jangmo-o tramite scambio.

Come far evolvere Jangmo-o in Kommo-o

Jangmo-o si evolverà in Hakamo-o dopo aver raggiunto il livello 35, e infine si evolverà in Kommo-o dopo aver raggiunto il livello 45.

Se avete bisogno di un riferimento visivo per vedere dove catturare Larvitar e Jangmo-o, potete guardare il filmato proposto in apertura.