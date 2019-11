Pokemon Spada e Scudo: dove catturare Ponyta di Galar e come farlo evolvere in Rapidash

Dopo avervi mostrato dove trovare Charmander e come farlo evolvere in Charizard, in questa mini-guida di Pokemon Spada e Scudo vi spieghiamo dove catturare Ponyta di Galar e come farlo evolvere in Rapidash di Galar.

Sulle nostre pagine vi abbiamo mostrato tutte le forme e le evoluzioni di Galar presenti in Pokemon Spada e Scudo. Di seguito vi spieghiamo tutto quello che c'è da sapere per catturare Ponyta di Galar e farlo evolvere in Rapidash di Galar.

Dove catturare Ponyta di Galar in Pokemon Spada e Scudo

Partiamo con il precisare che Ponyta di Galar è presente solo in Pokemon Scudo, quindi potrete catturarlo solo se siete in possesso di questa versione del gioco. Come potete vedere nel filmato proposto in apertura, Ponyta di Galar può essere catturato solo nel Bosco Brillabirinto, dove avrete il 10% di possibilità di incontrarlo nell'erba alta. Per raggiungere il Bosco Brillabirinto, potete partire dal Centro Pokemon di Ballonlea e compiere qualche passo a sud, fino a quando non avrete raggiunto il Bosco.

Come far evolvere Ponyta di Galar in Rapidash di Galar

Ponyta di Galar si eolverà in Rapidash di Galar dopo aver raggiunto il livello 40. Non vi resta dunque che farlo lottare contro gli altri Pokemon, in modo da fargli accumulare punti esperienza fino a quando non arriva al livello 40.

Come ottenere Ponyta di Galar in Pokemon Spada

Come per gli altri Pokemon esclusivi di Spada e Scudo, l'unico modo di ottenere Ponyta di Galar in Pokemon Spada è quello di riceverlo tramite scambio con un allenatore in possesso dell'altra versione del gioco, in questo caso Pokemon Scudo.

Voi a che punto siete con il completamento del Pokedex di Pokemon Spada e Scudo? Siete vicino all'obiettivo di catturarli tutti? Fatecelo sapere nei commenti.